港超聯　大埔主場出擊誓取北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）上演最後一周賽事，4場賽事同步進行。其中最兩場關鍵大戰，分別由標準流浪在青衣運動場硬撼榜首理文（港台電視32、on.cc東網下午3時同步直播），以及次席大埔坐鎮大埔運動場迎戰北區（on.cc東網下午3時免費直播；港台32下午5時30分播映）。「黃黑軍團」與「綠戰士」賽前只差1分，想知最後冠軍誰屬，球迷萬勿錯過！

大埔上場1球力克傑志，爭標仍未絕望，門將謝家榮今季不失球場數亦增至6場，追平葉鴻輝、泰利和陳嘉豪記錄，他歸功於球隊整體發揮：「非常滿意防守表現，始終對上幾場失球比較多，賽前都有針對改善企位各樣嘢，慶幸我哋執行到教練指示，最後一場對北區都希望繼續保持不失。」

「家榮」上季首度躋身最佳十一人，對於爭取「冧莊」，他笑言不會強求：「攞獎個個都想，但如果攞完冇說服力嘅話，我寧願唔攞。今季表現唔係差，但對比上季係有分別，老實講自己個票會投畀阿輝，因為佢喺球會、港隊表現非常穩定。」

北區上場3球不敵理文，錄得3連敗，今場再對另一強敵大埔，中場劉君正盼球隊表現有所改善，又稱要特別提防對方翼鋒伊高沙托尼：「上兩場波嘅失波主要都係反擊同死球，今場希望大家再齊心啲，每人跑多幾步。同埋Mark唔mark得實『伊高』，會成為呢場波嘅關鍵。」

去到今季最後一場，「君正」坦言感到不捨：「今季經歷高低起伏，可能球隊成績唔理想，但係自己覺得個人表現尚算穩定，美中不足係三、四月出場機會少咗啲，呢樣嘢有啲可惜。我會好好珍惜今場比賽，目標以贏波完結球季。」提到爭奪「最佳年青球員」，「君正」則表示順其自然：「始終自己唔係嗰啲會貢獻好多入球、助攻嘅球員，相對嚟講未必會咁起眼，所以唔會有太多期望。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 44.韋法頓

中場：6.羅振庭 20.帕特華維迪 4.馮冠鳴

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：2.波比 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：10.羅曉聰 22.劉君正 8.肯迪

前鋒：73.黃偉國 9.羅港威 11.古杜拉