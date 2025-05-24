港超聯　理文想捧盃？問過標準流浪先！　

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）上演最後一周賽事，4場賽事同步進行。其中最兩場關鍵大戰，分別由標準流浪在青衣運動場硬撼榜首理文（港台電視32、on.cc東網下午3時同步直播），以及次席大埔坐鎮大埔運動場迎戰北區（on.cc東網下午3時免費直播；港台32下午5時30分播映）。「黃黑軍團」與「綠戰士」賽前只差1分，想知最後冠軍誰屬，球迷萬勿錯過！

標準流浪上仗於聯賽以4球不敵「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽對手東方，助教林嘉緯呼籲全隊收拾心情，於今仗集中精神踢出士氣：「去到季尾，球員心態上不知不覺會擺喺『足總盃』場決賽嗰度多啲，但呢場波我哋唔會就咁算，尤其係決賽前一場波，起碼要踢出球隊士氣，打番起個信心。相比起理文面臨爭標壓力，我哋嘅壓力冇佢哋咁大，但我哋一定會好認真去對待呢場波，踢好防守反擊嘅部署。」

至於理文方面，上場以3球擊敗北區兼取得聯賽6連勝，以1分優勢續佔榜首，面對決定冠軍誰屬的關鍵一戰，中場胡晉銘相信對手不會因尚有盃賽應付而有所保留，強調要打醒12分精神：「踢到第3循環之後，我哋已經估到會鬥到最後一輪，所以大家都已經做好哂準備應付。之前喺『足總盃』畀流浪淘汰，所以球隊一定要改善集中力，特別要留意對手死球方面，加上最近『樂仔』（劉智樂）都好Fit，我哋要小心Mark實佢。」陣容方面，保連奴因累積5面黃牌要停賽。今仗前，理文會為季後離隊的「老臣子」顧問陳鴻平，舉行致謝儀式。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：30.奥力斯

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 4.梁煒烽

中場：11.巴拉克 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：77.雷仙奴 40. 伊巴謙 7.劉智樂

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55.余煒廉 23.泰法蘇尼 5.杜度 4.立花稜也

中場：10.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙