森林班主變「方丈」　禁止加利佬入場講波

英超將於周日(25日)晚煞科，「歐聯入場券生死戰」諾定咸森林主場對車路士，備受矚目，英國《天空體育》原本安排加利尼維利擔任今場其中1位評述員，但由於呢位曼聯名宿早前批評森林班主馬連拿基斯衝落球場，責罵領隊紐奴，馬連拿基斯現時報復，禁止加利佬進入森林主場講波。

諾定咸森林早前主場打和降班球隊李斯特城2比2，令爭歐聯資格形勢危殆，完場後馬連拿基斯衝落球場，對領隊紐奴激烈責罵。加利尼維利為紐奴抱不平，直斥馬連拿基斯嘅行為屬於「醜聞」，並呼籲紐奴立即辭職抗議。

馬連拿基斯忿忿不平，現時作出報復，禁止加利尼維利進入森林主場，加利佬透過社交網話：「天空體育之前聯絡我，安排我評述諾定咸森林主場對車路士，但依家又話唔需要，因為森林方面唔准我入場，我過去14年受到唔少批評同稱讚，但從未遇到呢種情況，對於森林嘅決定感到失望，但我仍然祝福佢哋取得歐聯入場券。」

唔少網民力撐加利佬，批評森林班主馬連拿基斯小器，難登大雅之堂，無謂去歐聯獻醜。