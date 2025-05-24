艾殊利高爾：森林「三叉戟」主場誓拆車

周日英超煞科戰將決定諾定咸森林及車路士今季的命運，雙方都迫切需要3分來鎖定來屆歐聯席位。

對於森林來講，全取3分才能反超車路士，同時寄望阿士東維拉及紐卡素齊齊失分。藍戰士若取得和局，則要視乎維拉作客曼聯的賽果而定。

無論最終結果如何，森林今季的表現令人眼前一亮。在領隊紐奴帶領下，他們不僅確保來屆歐洲賽資格，更有望以歐聯席位為這個非凡球季錦上添花。基斯活特、安東尼艾蘭加及基比斯韋特組成的鋒線三叉戟，今季合力貢獻55個入球和助攻，成為球隊的進攻核心。後防新援表現同樣出色，全季僅失45球，門將沙爾斯更與阿仙奴的大衛拉耶並列今季英超最多清白之身場數紀錄，並爭逐金手套獎項。

然而，他們近期狀態有所下滑，連續7場聯賽未能保持清白之身，最近更接連在李斯特城等較弱的對手身上失分。儘管如此，他們近3場保持不敗，將憑藉主場氣勢全力爭勝。

相比之下，車路士仍掌握爭奪歐聯資格的主動權，只要獲勝即可確保前5席位，和局則要視乎維拉作客對曼聯的賽果而定，落敗則可能只能轉戰歐霸或歐協聯。今季他們作客表現不穩，近7場作客聯賽輸掉5場，這將成為最大隱憂。

雖然車路士近5場聯賽取得4勝，一隻腳已踏入前5名，但鋒線傷停問題令人擔憂。面對森林擅長的穩守突擊戰術，在缺乏正選中鋒下恐難撕破對手防線。而且，預計維拉擊敗曼聯的消息可能隨時傳至森林的主場，在面對心理壓力之下，我看好主場作戰的森林能夠全取3分，為這今個夢幻球季劃上完美句號。