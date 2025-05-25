何詩蓓連續兩站200自奪銀　何甄陶成50自冠軍飛魚

一連三站的環地中海游泳賽於香港時間周日（25日）凌晨舉行壓軸分站，於法國魯西永地區卡內的Canet 66國家泳池進行戶外競賽。香港女飛魚何詩蓓(Siobhan)於女子200米自由泳決賽雖然一度領先，但最終不敵捷克名將施文洛娃，連續兩站收穫此項目的銀牌。至於港隊男飛魚何甄陶則創驚喜，奪走男子50米自由泳金牌。

Siobhan於首站摩納哥贏得200自金牌，而上站巴塞隆拿則由施文洛娃封后，兩位大熱來到卡內，依然鬥得激烈，頭50米Siobhan以28秒81稍為落後暫列第4，其後Siobhan加速追上，並於100米首名轉塘，施文洛娃緊隨。作為巴黎奧運銅牌得主，何詩蓓保持優勢至150米，可惜衝刺階段被25歲的施文洛娃爬頭，最終何詩蓓以1分56秒42拿下亞軍，與造出1分56秒05的施文洛娃相差0.37秒。季軍是匈牙利的艾芭咸，時間是1分58秒91。

至於何甄陶在50米自泅出22秒17，僅以百分之一秒力壓荷蘭泳手尼爾禾（22秒18），勇奪此站金牌，他早前已在巴塞站摘銀，今次再進一步成功問鼎冠軍。