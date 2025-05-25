「黑貓」回歸！新特蘭時隔8年再戰英超

「黑貓」新特蘭回歸英超！周六(24日)英冠升班附加賽決賽，新特蘭戲劇性2比1反勝錫菲聯，拎到下季英超最後1個席位。新特蘭喺2017年由英超降班，一度淪落到踢英甲，時隔8年谷底反彈再戰英超，攻入「絕殺」嘅19歲新星湯屈臣，關鍵一腳價值2億鎊！

新特蘭今季英冠排第4位，落後第3嘅錫菲聯14分，今場決賽亦係錫菲聯先聲奪人，25分鐘由泰列斯甘保喺快速反擊入波。新特蘭全力反撲，去到尾段愈戰愈勇，76分鐘馬恩達禁區內勁射追成平手，正當以為要加時分勝負，後備上陣嘅湯屈臣喺補時5分鐘熨射破網，一腳將「黑貓」帶返英超。

19歲嘅新特蘭青訓湯屈臣上月初宣布，夏天將以1,000萬鎊轉會費加盟白禮頓，消息公布後被球迷視為叛徒，近期比賽亦被狂噓，估唔到最後一戰成為超級英雄。新特蘭升上英超後，就算下季即刻包尾降班，喺「降落傘條例」保障下，未來3年仍至少會有2億鎊獎金收入，豬籠入水。

新特蘭對上一次亮相英超係2017年，當年喺莫耶斯執教下包尾降班，第2年再喺英冠包尾降落英甲，直到3年前重返英冠後愈戰愈好，今季喺「青春班」下重返英超，今場決賽正選平均年齡只有23歲，包括祖迪比寧咸嘅19歲細佬祖比比寧咸。

今季先至上任嘅法國領隊拿比斯賽後表示：「呢場波令人情緒激動，就算我哋唔可以控制比賽，一樣展示出不屈嘅韌力。所有球員團結一致、互相幫助，呢種聯繫比起個別球員嘅才華更加重要，有時我哋唔可以忘記，足球係團隊運動，一班人點都緊要過一個人。」