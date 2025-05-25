「運動傳．承」同樂日落幕　運動傳承正能量

港協暨奧委會轄下「香港奧林匹克之友」主辦的「運動傳．承」計劃，周六（24日）於西沙 GO PARK 舉行同樂日暨頒獎典禮，標誌著為期約一年半的計劃已踏入尾聲。

三位「運動傳．承」大使張小倫（劍擊）、江旻憓（劍擊）和李振豪（空手道）在頒獎典禮上分享自己如何克服挑戰，並勉勵青年要勇於嘗試、擴闊視野。

港協暨奧委會副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛表示：「『運動傳．承』計劃成功推行，有賴運動員身體力行，以自身經驗啟發青年，延續體育精神，將正向思維發揚光大，是『傳承』的最佳體現。感謝民青局的支持，透過運動培養年輕人，擁有正向價值觀。」

霍啟剛續表示：「人生每個階段總有各種高低起跌，透過與運動員交流，以及一系列運動相關活動，參加者發掘潛能，也從中學習堅毅不屈的運動精神，建立強大心靈應對壓力，逆境自強，期望這份正能量能感染更多青年人。」

同時獲頒積極參與計劃活動和義工服務證書的參加者關文諾分享，「運動傳．承」計劃讓他有機會接觸不同類型的活動，激發他的興趣，從而鍛鍊身心和建立自信；同樣獲頒證書的葉穎薇表示，參與活動讓她提升社交溝通技巧和抗壓能力，日後即使遇到困難都會積極面對。

除了頒獎典禮，同樂日設有多項精彩免費活動，涵蓋運動員分享、正念及運動主題工作坊、遊戲和體能測試攤位，以及城市及新興運動體驗等，吸引大批市民參與。多位運動員到場支持，與眾同樂，包括梁筠宜（田徑）、張均樂（空手道）、方子軒（匹克球）、李卡度和姚錦成（欖球）、陸俊彥（滑板）、林楚穎和黃嘉欣（運動攀登）、常鈺涓（游泳）、詹港艷（跆拳道）和沈曉榆（武術）。港協暨奧委會邀請了李卓耀（羽毛球）參與運動貼紮工作坊，向參加者分享如何克服傷患，另外亦邀請了黃浩賢（三人籃球）、B-boy C Plus 施嘉鑫和 B-boy Shadow 李國強（霹靂舞），分別教授三人籃球和霹靂舞的基本技巧。

「運動傳．承」計劃自 2024 年開展以來，舉辦多場運動員分享會、城市及新興運動課程、師友計劃、義工服務等多元化活動，參與青年人數超過 1000 人。