皇馬贏波送別　安察洛堤、莫迪歷感觸落淚

皇家馬德里喺周六(24日)西甲收咧戰，主場2比0擊敗皇家蘇斯達。呢場例行公事成為教練安察洛堤、傳奇莫迪歷嘅告別戰，兩人喺告別儀式入面，都忍唔住流下男兒淚，場面感人。

皇馬早就宣告衞冕失敗，不過最後一仗仍靠基利安麥巴比喺上、下半場各建一功，2比0贏波，為今季劃上句號。日前宣布離開皇馬嘅莫迪歷，今場正選上陣，當佢喺85分鐘被換走，兩隊球員都列隊歡送佢離場，就連昔日中場拍檔卻奧斯都出現同佢擁抱，比賽暫停接近3分鐘，畀莫迪歷享受球迷嘅熱烈掌聲，呢位克羅地亞國腳最終忍唔住落淚。

莫迪歷完場後向球迷致謝：「多年來你哋畀我嘅愛，我唔識用言語去表達自己嘅感激，我想引用一句我好鍾意嘅說話：『唔好喊，因為一切都已結束；微笑吧，因為一切真實發生過。』馬德里加油！」皇馬會長皮里茲聽到後亦眼泛淚光。

同樣結束皇馬生涯嘅安察洛堤，賽後亦搭住莫迪歷膊頭一齊同球迷道別，呢位意大利教練亦不捨流淚：「我對呢段旅程覺得開心同自豪，今日係我心情最激動嘅一日，就算贏歐聯冠軍都及唔上，流淚係好自然嘅反應，我帶住極大嘅滿足感離開。」