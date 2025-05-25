英超終局之戰！森林車仔盡地一煲駁火騷

漫長嘅英超周日(25日)晚上演「大結局」，冠軍同降班早已塵埃落定，煞科日焦點自然落喺「前5爭霸戰」。現時由第3位到第7位得3分差距，曼城、紐卡素、車路士、阿士東維拉同諾定咸森林當中，只得3隊可以搶到價值超過1億鎊(約10.6億港元)嘅歐聯入場券！為名為利，肯定打甩髀！

最矚目嘅諾定咸森林主場硬撼車路士，第7位嘅森林一定要贏，先有機會殺入前5，主場必定冇保留搶攻，不過「車仔」亦冇乜失分空間，雙方背水一戰駁火難免，睇番「車仔」近4次作客，有3次總入球開3球或以上，博中位數2.5球嘅入球大。(Now 624周日晚11時直播)

森林原本爭前5充滿優勢，點知季尾急速下滑，近4場聯賽僅1勝2和1負，現時陷於被動，今仗除要全取3分外，仲要望紐卡素或維拉失分，先可以打入前5，別無選擇下惟有放手一搏，贏波先有價講。事實上佢哋遇強愈強，近5次聯賽主場對前6球隊，取得2勝2和1負，包括擊敗曼城，打和利物浦同阿仙奴，前鋒基斯活特今季聯賽已有20球進帳，有力撕破「車仔」防線。

至於「車仔」亦唔可以太老定，輸波隨時第5不保，呢支「億萬大軍」近5場聯賽4勝1負，包括3比1擊敗冠軍利物浦。雖然「車仔」嚟緊周四凌晨要踢歐協聯決賽，但相比下歐聯參賽資格更重要，今場冇得留手，好大機會出現入球騷。

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