劉慕裳實現亞錦賽三連冠　女子個人形決賽再壓世二

第21屆亞洲空手道錦標賽於烏茲別克舉行，「世一」港將劉慕裳（Grace）於周日（25日）煞科日的女子個人形決賽中，與「宿敵」日本好手尾野真步合演去年決賽翻版戰碼，結果Grace再次力壓對手，成功贏得亞洲第一締造「三連冠」！

挾連續兩站K1空手道超級聯賽埃及站及中國站奪金的威勢，劉慕裳先於分組賽分別淘汰了沙地阿拉伯、尼泊爾及越南3位對手，與「世二」尾野真步再演巔峰對決，賽前她在社交網上出PO，呼籲支持者為她祝禱及集氣，豪言希望凝聚眾人力量，再實現一次亞洲冠軍，以回報各方給她的支持，顯得決心爆棚。

Grace在決賽演繹「北谷屋良公相君」，剛勁十足，憑出色的發揮獲裁判打出42.7分，以1分優勢力壓同樣以「北谷屋良公相君」應戰的日籍對手（41.7分），成功寫下三連冠！並延續國際賽奪獎走勢，自2020年2月起，每個國際賽均登上頒獎台。

此外，港將黃卓莉於女子自由組手68公斤級決賽奪銅，加上男子及女子隊際形分獲銅牌，港隊目前累積1金3銅佳績。