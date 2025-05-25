港超聯　理文想捧盃？問過標準流浪先！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）舉行最後一周賽事，其中1場關鍵大戰，標準流浪坐鎮青衣運動場硬撼榜首理文。主隊由梁煒烽及安沙鎮守中路，比迪高和巴拉克從後派牌，為劉智樂和雷仙奴創造突擊機會；至於贏波就成功衞冕聯賽冠軍的理文，有刑滿復出的泰法蘇尼扼守後防，胡晉銘、保利臣及鄭兆均組成中場鐵三角，支援安尼亞、艾華頓及羅沙攻堅，早前歸隊的劉家喬先列後備。

標準流浪正選：

30 奧力斯［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

19 姚浩明

32 李泳豪

45 安沙

70 比迪高

77 雷仙奴

98 姜鋧

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘［C］

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

11 鄭兆均

19 金旻奎

23 泰法蘇尼

91 羅沙

標準流浪後備：

1 盧兆崎［GK］

9 黃韜霖

12 李呈

14 馬榕生

21 張青雲

25 梁凱俊

33 法蘭度

37 張廣然

40 伊巴謙

58 黃曉揚

59 周以軒

理文後備：

1 梁興傑［GK］

25 潘尚希［GK］

2 周子謙

10 黃威

12 羅焯熙

13 李毅凱

18 鄧筵霑

26 黃俊皓

31 翁煦濤

47 劉家喬

55 余煒廉

99 施卡達利

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）上演最後一周賽事，4場賽事同步進行。其中最兩場關鍵大戰，分別由標準流浪在青衣運動場硬撼榜首理文（港台電視32、on.cc東網下午3時同步直播），以及次席大埔坐鎮大埔運動場迎戰北區（on.cc東網下午3時免費直播；港台32下午5時30分播映）。「黃黑軍團」與「綠戰士」賽前只差1分，想知最後冠軍誰屬，球迷萬勿錯過！

標準流浪上仗於聯賽以4球不敵「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽對手東方，助教林嘉緯呼籲全隊收拾心情，於今仗集中精神踢出士氣：「去到季尾，球員心態上不知不覺會擺喺『足總盃』場決賽嗰度多啲，但呢場波我哋唔會就咁算，尤其係決賽前一場波，起碼要踢出球隊士氣，打番起個信心。相比起理文面臨爭標壓力，我哋嘅壓力冇佢哋咁大，但我哋一定會好認真去對待呢場波，踢好防守反擊嘅部署。」

至於理文方面，上場以3球擊敗北區兼取得聯賽6連勝，以1分優勢續佔榜首，面對決定冠軍誰屬的關鍵一戰，中場胡晉銘相信對手不會因尚有盃賽應付而有所保留，強調要打醒12分精神：「踢到第3循環之後，我哋已經估到會鬥到最後一輪，所以大家都已經做好哂準備應付。之前喺『足總盃』畀流浪淘汰，所以球隊一定要改善集中力，特別要留意對手死球方面，加上最近『樂仔』（劉智樂）都好Fit，我哋要小心Mark實佢。」陣容方面，保連奴因累積5面黃牌要停賽。今仗前，理文會為季後離隊的「老臣子」顧問陳鴻平，舉行致謝儀式。