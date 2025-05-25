港超聯　「雙藍會」和氣收場

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）上演最後一周賽事，其中旺角大球場爆發「雙藍會」，由東方對傑志。「藍鳥」憑迪美路夫十二碼先開紀錄，但東方尾段靠巴科爾十二碼扳平，最終兩隊在煞科戰和氣收場。

東方為留力「足總盃」決賽，是日作出不少輪換，門將改用廖富源，顧斌在中場掃蕩，李俊霆、巴杜姆分任兩翼，支援巴科爾、洛迪古斯攻堅。「藍鳥」亦起用王振鵬把關，鐘樂安鎮守後防，陳俊樂、祖連奴和利亞倫組成中場鐵三角，入球重任落在明加索夫身上。

開賽5分鐘，後備席上一眾傑志職球員、球迷，齊齊拍手向最後一季效力「藍鳥」的隊長艾里奧致敬。東方15分鐘先有埋門，顧斌開出角球，巴科爾頭槌頂高。傑志之後站穩陣腳，24分鐘馬查度與祖連奴一記撞牆。前者撞射卻不中目標。37分鐘明加索夫殺入禁區起腳又「炒飛機」，兩隊半場互交白卷。

易邊後傑志換入費蘭度、顏卓彬，但54分鐘差點失守，顧斌起腳被擋出不遠，李俊霆單刀卻無功而還。59分鐘輪到傑志還擊，林樂勤罰球傳中，迪美路夫頭槌斜出。70分鐘利亞倫禁區內被米祖域踢跌，球證直指十二碼，迪美路夫操刀破網，傑志領先1比0。不過去到84分鐘，鐘樂安侵犯巴科爾輸十二碼，後者射入為東方扳平，最終兩隊踢成1比1，各得1分。