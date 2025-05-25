港超聯　理文紅旗下不敵標準流浪　衞冕失敗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）舉行最後一周賽事，其中1場關鍵大戰，標準流浪坐鎮青衣運動場硬撼榜首理文。賽事吸引1,496人入場並掛起高旗，結果流浪憑劉智樂梅開二度，加上比迪高的入球，以3比0擊敗下半場初段有立花稜也被逐的理文，加上大埔擊敗北區，「黃黑軍團」被「綠戰士」反壓，跌落第2位，未能衞冕。

主隊由梁煒烽及安沙鎮守中路，比迪高和巴拉克從後派牌，為劉智樂和雷仙奴創造突擊機會；至於贏波就成功衞冕聯賽冠軍的理文，有刑滿復出的泰法蘇尼扼守後防，胡晉銘、保利臣及鄭兆均組成中場鐵三角，支援安尼亞、艾華頓及羅沙攻堅，早前歸隊的劉家喬先列後備。

求勝心切的理文，7分鐘就幾乎先開紀錄，立花稜也送前，羅沙左路起腳中柱。12分鐘後，鄭兆均右路傳中，安尼亞頭槌攻門被奧力斯救出，1分鐘後鄭兆均送出直線，安尼亞起腳中內柱彈入，但安尼亞越位在先，入球無效。41分鐘，艾華頓壓入禁區起腳又中柱彈出，上半場補時階段，劉智樂單刀被陳嘉豪擋出，兩隊半場互交白卷。值得一提，足總上半場期間，宣布今場所有門票已經售罄。

理文51分鐘收到壞消息，立花稜也剷跌劉智樂，被罰第2面黃牌被逐，要10人應戰，55分鐘，杜人度頭槌解圍不遠，安沙禁區頂遠射得手，但球證觀看VAR後，確認安沙手球，理文大難不死。隨後理文換入李毅凱，加強防守，67分鐘，保利臣殺入禁區起腳，被奧力斯擋出底線。74分鐘，比迪高接應安沙回傳，射破陳嘉豪十指關，流浪先開紀錄，5分鐘後，理文以劉家喬入替杜度，力圖平反敗局，但劉智樂末段連入兩球，最終標準流浪贏3比0，由於大埔擊敗北區，理文跌落第2位，衞冕失敗。