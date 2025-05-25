港超聯　大埔擊敗北區後上封王

周日（25日）「中銀人壽香港超級聯賽」其中一場爭冠關鍵戰，大埔於主場運動場憑盧卡斯梅開二度，以及帕特華維迪的入球，以3比1擊敗到訪的北區。由於同時間舉行的理文作客不敵標準流浪，大埔得以第二度成為港超聯冠軍

矢志爭取主場贏波的大埔，甫開賽即展示無比決心，僅花了12分鐘便收穫首個入球，馬卡雷拿左路底線傳中，伏兵遠柱的盧卡斯接應頭槌建功，替大埔領先1比0。

並不滿足於一球領先的大埔，其後繼續大舉施壓，奈何盧卡斯、帕特華維迪和伊高沙托尼的攻門，不論遠射還是近頂，都逃不過盛傳季後將會離隊他投的門將龐焯熙之十指關。直至完半場前一刻，帕特華維迪亂軍中搶點頭槌破網，助大埔領先2比0返回更衣室。

雖然換邊不久就有杜國榆傷出，卻無阻「綠戰士」增添入球之決心。59分鐘，盧卡斯禁區頂左腳抽遠柱入網，大埔遙遙領先至3比0。

10分鐘後，鮮有具威脅攻門機會的北區，憑舒拉普一次個人突破，禁區射入追成1比3。

75分鐘，看台上的一邊觀戰一邊觀看東網直播的大埔球迷傳來歡呼聲，大埔借將比迪高，在青衣場替標準流浪射成1比0。場上的大埔球員獲悉後，無不振臂一番。

81分鐘，馬卡雷拿右路殺入禁區，與簡嘉亨有接觸後倒地，球證直指12碼，但經VAR覆檢後收回成命。期後看台上再傳來「香港華Dee」之聲，藉此向場上球員傳達標準流浪領先至3比0。

最終，大埔以3比1擊敗北區，亦借標準流浪之助封王。