港超聯　冠軍教頭「堅Sir」：感謝從未離棄嘅每一位

完場一刻，當聽到助教們告知青衣運動場那邊的戰果後，大埔主教練李志堅「堅Sir」，先與是役射入兩球的愛將盧卡斯深情擁抱，再與並肩多年的陳肇鈞振臂歡呼後，便如釋重負般倒卧在草地上，要由門將謝家榮攙扶，才緩緩站起來加入與其他職、球員的慶祝行列。「成個過程真係好刺激，唔係三言兩語可以形容，呢段日子過得一啲都唔容易，好多謝一直支持、不離不棄嘅每一位。」冠軍教頭「堅Sir」賽後表示。

跟近兩個月的賽後訪問比較，面口自然歡愉得多的「堅Sir」，主動向在場傳媒分享後上奪冠感受。「依家乜都可以盡情講喇，好坦白嘅，喺理文作客補時2比1贏咗九龍城嗰場之後，我真係放低咗，好記得嗰日當知道九龍城由卡朗追平之後，我哋個職球員Whatsapp group震晒天，點知轉頭理文又入番波，嗰刻我同自己講，點解個天嗰頭畀個希望我哋，轉吓頭又收番呢？估唔到嚟到最後一場，會出現咁嘅結局，我真係唔識形容，總之就係好開心。」

大埔今季經歷過主將接連受傷，以及一周內失去兩個冠軍，連番失意之時，「堅Sir」謂有許多球迷鼓勵他之同時，亦有部分球迷在社交平台留言漫罵和惡意批評，個人為此感到十分難受。「我唔睇，但身邊嘅人睇到就Send畀我睇，睇完好谷氣，但可以點呢？好似話我唔妥比迪高趕走佢單嘢，根本就係無中生有，我哋好好感情，佢喺流浪放假，都會返嚟探我哋班，有傾有講！」

被問到是否支持下季聯賽續採三循環，「堅Sir」肯定的語氣表示支持，因為：「好多人話如果今季係踢雙循環，大埔一早放甩攞咗冠軍，但掉番轉頭嚟講，相信球迷會覺得三循環刺激好多。三循環對兵源充足啲球會比較有利，有咗今季嘅經驗，下季組軍知道點做，加上要踢『亞冠盃2」，人腳方面一定要加強！」「堅Sir」最後透露大部分主力球員均會留隊，但肯定會有新兵加盟，希望「綠戰士」球迷可以繼續多多支持。