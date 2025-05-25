港超聯　效力8年卸任　陳鴻平：希望理文愈來愈好

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）舉行煞科日大戰，其中理文作客青衣運動場鬥標準流浪，而現年82歲的理文顧問陳鴻平將於季後離隊，他賽後勉勵球員要繼續提升自己，祝福球隊上下有更好發展。

名宿陳鴻平自2017年以顧問身份加入球會，8年間陪伴球會成長，上季更協助理文首奪聯賽冠軍，這位開國功臣日前宣布季後離開球隊，「平哥」對於離開理文感到相當不捨，又讚隊內有不少具潛質的小將：「其實我都唔捨得離開，不過年紀大都要退落嚟。初初兩三屆啲人腳係麻麻地，我覺得依家我哋有唔少出色嘅球員，譬如話周子謙同潘尚希都幾好，佢哋都係好有潛力。」

今仗理文以3球不敵流浪無緣衞冕，「平哥」坦言對賽果感到遺憾，亦鼓勵球員要保持信念：「呢場波嘅賽果都係幾失望，好似上半場好多機會都把握唔到，當然係有啲失誤，可能畀自己本身習慣或者天氣影響到，但我覺得好多球員都係盡晒力。我成日提佢哋要點樣改，有啲弱點係要面對，季中換咗咁多人之下比較辛苦，希望下季表現可以再穩定啲，踢得愈來愈好。」關於離隊後的計劃，「平哥」又透露自己即將會重拾球靴：「遲啲都冇乜特別，我好多時都會喺修頓或者麥花臣，喺黃竹坑都會有機會見到我。」