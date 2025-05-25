曼城踢煞科戰　慣大手交易

英超排第3嘅曼城煞科日作客富咸。「藍月亮」爭奪前5形勢樂觀，今場就算和波，都極大機會達成目標，不過佢哋向來攻強於守，梗係想入多幾粒「燕梳波」，無謂夜長夢多，事實上曼城煞科戰習慣大手交易，近6季英超最後一戰，5次開4球或以上，推介3.5球入球大。（Now 622周日晚11時直播）

曼城領先紐卡素、「車仔」及維拉2分，得失球差「+26」亦遠遠優於維拉嘅「+9」，就算和波而維拉贏波，大家同分下，維拉都冇乜可能追到個得失球差，所以唔少人認為曼城會歎慢板。

不過渡邊年就持相反意見，你叫一支平時攻開嘅球隊，改變踢法效果可能仲衰，話晒富咸主場有一定威力，輸埋隨時仲大鑊。曼城之前作客成日入唔到波，只係腳風唔順，打法並冇刻意改變，上場聯賽贏般尼茅夫3比1，喺足總盃射失12碼嘅馬莫殊都重拾射門鞋，今場有力繼續數胡。

富咸一度有機會爭歐洲賽資格，季尾跌Watt結果功虧一簣，今晚主場謝幕，喺球迷面前唔會縮。佢哋首循環作客「藍月亮」僅輸2比3，而且仲係首先入波一隊，有還手之力，可望同曼城開入球騷。

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