迪安捷奴羅素訪港　踩落修頓街場獻技盡顯親民

NBA現役明星後衛迪安捷奴羅素（D’Angelo Russell），時隔2年再度訪港，周日（25日）現身灣仔合和商場出席品牌活動，除首度公開新球鞋並分享心得外，又與本地拳擊運動員曹星如進行跨界交流，其後更踩落修頓街場，與一眾籃球愛好者切磋球技。「DLo」無論簽名合照有應必求，盡顯親民個性，又擺出「Ice In My Veins」招牌慶祝手勢，讓球迷盡興而歸。

迪安捷奴羅素近日展開中國行，先後到達昆明、北京和長沙，而香港則屬最後一站。「DLo」昨日乘坐高鐵到埗香港，時隔兩年再臨此地的他表示：「每一次來到香港鬥感覺到好神奇，見到的事物都會有所不同，不過唯一不變是球迷的熱情。」他在活動上大談新球鞋靈感理念，源自拳王阿里講求靈活與爆發力的名言「Float like a butterfly, sting like a bee（如蝴蝶般飛舞，像蜜蜂般蜇刺）」，他直言：「因與阿里同鄉、同高中長大，故自然會受他的故事影響和激勵」，「DLo」更將阿里肖像畫紋在右腿向他致敬。大會邀來本地拳擊手「神奇小子」曹星如（Rex）進行跨界交談，Rex更即場向這名球星「傳授」拳擊招式，「DLo」有板有眼，打出幾分功架，引現場球迷為其歡呼。

這位在NBA征戰10個球季的29歲球星，直言想在聯盟繼續立足，繼續發光發亮。「DLo」又鼓勵香港小將勇敢追夢：「想要在籃球路上有突破，最重要必須從早到晚有一球在手，漸漸就會培養出球感。活在當下要珍惜時間，把握未來。」他亦不忘感謝一眾花時間支持他的球迷，承諾會以最好方式進行回饋，更向大家預告「I will be back」，期待不久的將來再臨香港。

品牌旗艦店活動結束後，迪安捷奴羅素換出一身運動裝束踩落修頓街場，與一眾幸運球迷進行射籃遊戲，展現穩定手感。隨後又與一眾年輕球員和籃球愛好者進行三打三比拼，「DLo」大方獻技連續上演精彩入球，面對高強度防守下展現出真實力，令現場球迷盡興而歸，更擺出「Ice In My Veins」招牌慶祝動作，炒熱全場氣氛，曾在較早的活動中表示要稱他為此動作的「OG」。「DLo」在活動尾聲大方與現場球迷互動合照，為香港球迷留下今夏美好回憶，亦為今年香港站活動及中國行劃上完美句號。