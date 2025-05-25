港超聯　回應改名事宜　葉志雄：大家唔鍾意就唔改

大埔周日（25日）在「中銀人壽香港超級聯賽」擊敗北區，反壓同日不敵標準流浪的理文，繼2018至19球季再次奪得聯賽冠軍，球隊在是日晚上舉行慶功宴，大埔領隊兼副主席葉志雄稱，會再跟球迷商討改名事宜，指「如果大家唔鍾意就唔改」

大埔領隊兼副主席葉志雄、主教練李志堅及中場陳肇鈞等一眾職球員悉數出席，季中從大埔外借加盟流浪，於是日貢獻1個入球，助流浪擊敗理文，令「綠戰士」得以捧盃的比迪高其後現身，並與「堅Sir」等人相擁，令氣氛更見高漲。此外，李家豪於是日對北區的聯賽，第101次為「綠戰士」上陣，因此球會亦向「家豪」送出寫上「100+1」的紀念球衣。

大埔領隊兼副主席葉志雄在慶功宴期間受訪，被問到球隊會否改名為「大埔追夢隊」，他表示會再與球迷商討，強調會尊重他們的意見：「遲啲會再同球迷開會，了解佢哋意見，如果大家唔鍾意就唔改。」

「葉生」亦大讚球隊全季表現出色，並透露與「堅Sir」商量後，計劃給予全隊港幣100萬獎金：「今季大家表現非常好，論球員個人能力，我哋未必係最強，但勝在團結先取得成功，所以同『堅Sir』傾完，計劃畀全隊100萬獎金。」