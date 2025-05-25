日內瓦泥地賽封王　祖高域達成生涯100冠

塞爾維亞球王祖高域，周日（25日）在日內瓦泥地網賽決賽中上演精彩逆轉，最終以5比7、7比6（7比2）、7比6（7比2）擊敗6號種子的波蘭名將哈卡茲，捧起職業生涯第100個ATP男單冠軍獎盃。而這場耗時3小時5分鐘的頂尖對決，亦刷新今屆賽事的最長比賽紀錄。

日前剛剛度過38歲生日的祖高域，成為史上第3位達成生涯「百冠」偉業的男子球手，僅次與美國傳奇干納斯（109冠）及瑞士天王費達拿（103冠），他奪冠後笑言：「女子們特意請假來日內瓦慶祝我的生日，更重要的是這裡讓我感受到家的溫暖。」對於今場比賽，祖高域在頒獎儀式上表示：「這場勝利來之不易，整場比賽哈卡茲鬥更接近勝利。首盤我本有機會破發，但關鍵分上的『double fault』輸掉好局。」

世界排名第6位的祖高域在決勝盤2比4落後時展現「大心臟」，最終憑「搶七」局的一記「ACE」球完成絕殺，將對其28歲對手哈卡茲的交手紀錄改寫為8戰全勝。全場比賽祖高域轟出6記「ACE」和34個致勝分，他感概道：「這就是頂級較量的魅力，勝負往往取決於關鍵分。能在滿場觀眾見證下贏得這場史詩級對決，我感到無比幸運。」

這是塞爾維亞球王自去年巴黎奧運奪金後的首冠，亦為即將開幕的法網注入強心針。值得一提的是，祖高域就此成為連續20個賽季均有ATP冠軍入帳的球手（首冠為2006年荷蘭公開賽），同時以38歲高齡成為日內瓦泥地網賽史上最年長的冠軍。祖高域將於明日在法網亮相，首圈迎戰排名第98位的美國球手Mackenzie McDonald。