車仔挫森林　與曼城、紐卡素獲歐聯入場券

周一（26日）凌晨英超煞科，10場比賽同時間上演，其中爭前5關鍵戰，車路士作客以1比0擊敗諾定咸森林，與曼城、紐卡素齊齊取得下屆歐聯入場券，賴低阿士東維拉與森林。

由於賽前第3至第7嘅曼城、紐卡素、車路士、維拉同諾定咸森林，只有3分差距，因此各隊嘅勝負，都足以影響前5嘅排名，森林同車路士更加要直接交鋒。尤其係想爭歐聯入場券就非勝不可嘅森林，一開波即控制大局，可惜攻勢都係隔靴搔癢，反而受壓嘅車仔，29分鐘有高爾彭馬橫傳柏度尼圖「天殘腳」高出，完半場前森林亦有基斯活特接應右路傳中射高，半場互交白卷。

易邊後車仔反客為主，50分鐘柏度尼圖於混戰中橫傳，造就門前嘅中堅利維高維爾建奇功，最終險勝1比0，升上第4位，曼城則輕取富咸2比0穩坐第3位。

至於第5位之爭出現戲劇性發展，阿士東維拉作客曼聯，半場有門將達美安馬天尼斯被逐下，佢哋曾經射入「紅魔鬼」大門，不過被判詐胡，轉頭被曼聯攻入2球輸0比2，雖然紐卡素主場亦倒灶以0比1不敵愛華頓，但「喜鵲」仍憑較佳得失球力壓同分嘅維拉排第5位，與曼城、車仔取得下屆歐聯參賽資格。