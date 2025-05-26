驚天誤判累失歐聯資格　維拉正式投訴

英超周一(26日)凌晨煞科，球迷最關心嘅歐聯席位塵埃落定，曼城、車路士同紐卡素拎到最後3張入場券，不過成為「梗頸六」嘅阿士東維拉就好冤枉，佢哋作客曼聯有明顯入波被「錯判」詐胡，而且因為球證太早吹雞，令VAR無法介入，最終輸波痛失歐聯資格。維拉賽後宣布正式投訴英超「派錯球證」。

維拉今場作客曼聯形勢下風，完半場前更有門將達米安馬天尼斯被逐，不過維拉一直堅守城池，72分鐘更一度以為領先，當時哈利馬古尼頭槌回傳，門將比恩迪亞未接實個波下，摩根羅渣士快腳篤走並射入空門，但球證巴摩爾喺個波未入白界前就吹犯規，維拉球員激烈投訴亦難逃詐胡厄運，而曼聯最後更連入兩球贏波。

慢鏡顯示，當時比恩迪亞並未控制個波，摩根羅渣士並冇任何犯規動作，雖然VAR曾經介入，但只係檢視球證吹雞時間，由於個波入白界前已鳴笛，所以VAR無權干涉詐胡判決。前PGMOL主管赫傑表示：「龍門當時未控制個波，摩根羅渣士亦冇危險動作，睇重播呢球係要成立，球證應該等個波入咗先，佢犯咗重大錯誤。」

維拉領隊艾美利賽後炮轟：「我哋整體係踢得差，但電視睇得好清楚，詐胡係一個錯判、重大錯判。我同球證傾過，佢知道咩事，我唔想依家討論。」維拉隊長約翰麥甘尼就話：「我哋表現係唔值得贏，但如果當時領先，而我哋只需要1分就得，呢球就好緊要。一個錯判，會影響球會同球員嘅生涯，我哋當然好憤怒。」

維拉賽後發出聲明，表示已正式作出投訴：「維拉已去信PGMOL提出球證嘅問題，呢場咁關鍵嘅比賽，球證巴摩爾係全日10個球證經驗第2少嗰個，佢喺完場前17分鐘將1比0嘅入波作廢，對維拉失落歐聯資格有重大影響......我哋知道結果改變唔到，但好多問題必定要去正視。」