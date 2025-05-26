王楚欽首奪世錦賽男單冠軍　日本男雙寫64年歷史

多哈世界乒乓球錦標賽落幕，世界「2哥」王楚欽在男單決賽以4比1擊敗巴西的雨果，生涯首奪男單世界冠軍，女單則由其混雙拍檔孫穎莎成功衞冕，而二人在混雙項目奪金，齊齊成為今屆的「雙冠王」；而日前港隊則憑着黃鎮廷／杜凱琹在混雙項目，收獲一面銅牌。

王楚欽在男單冠軍戰面對新科世界盃男單冠軍的巴西球手雨果，在今屆賽事一度受到球拍被損事件影響的王楚欽，開賽即採取主動，最終以4比1力挫對手奪冠，也在生涯首次在世錦賽踏上男單最高頒獎台；而且也為中國隊實現世乒賽男單11連冠的紀錄。

至於女單決賽再演中國「打吡」，世界「一姐」孫穎莎與老對手王曼昱激戰7局，最終以總局數4比3(11比6、12比10、8比11、5比11、12比10、11比13、11比7)奪冠，這是她繼2023年後再奪女單錦標，淚灑賽場；同時也是中國隊第26次奪女單冠軍，並且第19次包攬金銀。

女雙冠軍則由中國首次合作的王曼昱與蒯曼奪得，她們以直落3比0擊敗奧地利與羅馬尼亞的跨國組合，為中國隊實現女雙世乒賽19連冠。值得一提是男雙項目，中國隊無緣4強寫下50年來於世乒賽的最差成績，而日本的戶上隼輔／篠塚大登在決賽以3比2力壓中華台北的林昀儒／高承睿，為日本隊自1961年星野展彌／木村星治之後，時隔64年再奪世錦賽冠軍。