冇得抖！曼聯即飛亞洲　名單出爐加拿祖有份

曼聯周日(26日)凌晨喺英超煞科戰擊敗阿士東維拉後，大軍連抖氣時間都冇，即刻去機場直飛亞洲，準備喺吉隆玻同香港踢兩場表演賽。曼聯公布出征32人大軍名單，對維拉傷出嘅馬沙拉奧冇份，不過近日被打入冷宮嘅阿歷真度加拿祖就榜上有名。

曼聯完成煞科戰後冇耐，官網已經貼出大軍喺機場出發亞洲之旅嘅相片，美臣蒙特等球星更喺機上開餐，大軍第1站係馬來西亞嘅吉隆玻，曼聯會喺周三(28日)晚對東盟全明星隊，周五(30日)就會喺香港大球場對住港隊，而曼聯公布嘅32人大軍名單，亦幾乎精銳盡出。

養傷嘅約羅同利辛度馬天尼斯未有隨行，對維拉傷出嘅馬沙拉奧亦缺席，不過煞科戰缺陣嘅奧拿拿、勞基梳爾同加拿祖都上榜，其中加拿祖因為公開批評領隊魯賓艾摩廉，已被通知可以離隊兼被打入冷宮，但意外獲召入亞洲之旅大軍。至於3位宣布將離隊嘅球星，基斯甸艾歷臣同域陀連迪路夫以私人理由申請免役，而莊尼伊雲斯就繼續隨隊，有機會喺亞洲踢告別戰。

曼聯亞洲之旅32人名單

門將：奧拿拿、比恩迪亞、湯希頓

後衞：阿馬斯、艾馬、達洛治、馬菲斯迪歷特、柏德列多古、莊尼伊雲斯、費特歷臣、艾登希雲、卡馬臣、古干基、哈利馬古尼、蒙路、勞基梳爾

中場：卡斯米路、哥利爾、般奴費南迪斯、泰拿費查、施高干尼、文奴、摩侯斯、美臣蒙特、泰維迪斯、曼紐爾烏加迪

前鋒：阿歷真度加拿祖、阿密特迪亞路、海倫、拉斯、奧比馬田、約舒亞舒克斯