王嘉莉與徐淑琪齊獲金　為柔道世錦賽壯行色

柔道港將在大溪地大洋洲公開賽續傳喜訊，上站已贏得金牌的王嘉莉與「大師姐」徐淑琪雙雙奪得金牌，帶領港隊以2金2銀的成績結束今站賽事，並為即將出戰世錦賽注下強心針。

港隊繼月初在曼杜拉大洋洲公開賽奪1金4銀後，再於大溪地大洋洲公開賽奪得2金2銀，其中巴黎奧運代表王嘉莉與徐淑琪分別在女子48公斤以下及女子52公斤以下取得金牌，而新星何樂怡及王嘉祺亦於女子48公斤及男子66公斤獲得一面銀牌，成績相當理想。

「大師姐」徐淑琪月初缺席曼杜拉站作技術調整，今站再度出擊即奪金而回，決賽力壓新西蘭的Kney Ria踏上頒獎台最高台階。徐淑琪賽後表示:「今站狀態不錯，很滿意自己表現，年頭密集式打了三個比賽，覺得第三個比賽表現不太理想，所以休息了一段時間，而今次比賽發揮了預期目標，我會繼續努力，Keep住狀態。」

港隊連續兩站賽事均穿金戴銀，其中王嘉莉更兩站奪金，更與弟弟王嘉祺齊齊「有牌落袋」，多添一份喜悅,她賽後直言:「其實今次最開心可以同細佬一齊拎獎，這是我們第一次在國際賽可攞到獎牌，但對自己的表現就不太滿意，打得好拘謹，未有將平時練習的策略發揮出來，將來要再作改善。」港隊回港小休後將於6月10日啟程前赴布達佩斯參加世界錦標賽，力爭佳績。