再見！奇雲迪布尼、阿諾特、泰亞尼感人告別

24/25球季英超曲終人散，煞科戰亦係唔少球星嘅告別派對，曼城嘅奇雲迪布尼、阿仙奴嘅基蘭泰亞尼同利物浦嘅阿歷山大阿諾特分別同球迷道別，場面感人。

曼城作客2比0贏富咸，成功鎖定聯賽季軍位置，奇雲迪布尼今場喺85分鐘上陣，獲球迷起立鼓掌致敬，掌聲雷動。領隊哥迪奧拿表示奇雲迪布尼上場踢正選，今仗寧願佢喺最後時間在陣，所以安排佢做後備。呢位比利時國腳踢完曼城最後1場英超後，據報已獲意甲冠軍拿玻里聘約，有機會轉戰意大利。

至於利物浦煞科戰後進行捧盃派對，亦為將轉投皇家馬德里嘅阿歷山大阿諾特舉行告別儀式，前領隊高普賽前批評球迷之前噓阿諾特嘅行為，今次告別典禮果然換成掌聲，阿諾特亦忍唔住落淚表示：「經過呢幾個星期嘅事，我唔知要預期啲咩，但我同領隊講，我好想再為利物浦上陣多1次....我衷心希望，終有一日球迷同球會可以認可我為利物浦作出嘅貢獻。」

同樣會離開嘅，仲有將重投些路迪嘅阿仙奴左閘基蘭泰亞尼，呢位蘇格蘭國腳喺作客修咸頓獲派正選，佢亦喺上半場先開紀錄，助阿仙奴贏2比1作為告別。泰亞尼對上一次為阿仙奴喺英超入波，已經係21年12月，領隊阿迪達賽後表示：「泰亞尼同我哋經歷6年嘅旅程，仲有其他將離隊嘅球員，好多謝佢哋付出，泰亞尼尋日同我講，佢會喺最後一仗入波，果然講得出做得到！」