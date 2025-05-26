拿度獲法網致敬激動回味　「Big4」經典再現

法網周日正式開打，生涯奪得14冠的「泥地王」拿度再現羅蘭加洛斯主場館，出席賽會特意安排的致敬儀式，經典「Big4」更難得同場再現，昔日戰友費達拿、祖高域及梅萊齊聚首一堂，回味當年；即使已退役半年，但拿度致辭時仍然激動，紅土場上灑下男兒淚。

拿度去年在生涯最後一屆法網，遇上沙華列夫遭到「一輪遊」，當時由於這位西班牙傳奇未正式結束比賽，因此賽會將告別儀式推遲，到今年正式為這個超級「泥地王」致敬。拿度盛裝踏入羅蘭加洛斯主場館，抱着可愛兒子小拿度接受全場熱烈掌聲，並不斷喊着「Rafa」，他分別以法語、英語及西班牙語發言，他表示:「這對我很難，我不知道從何說起，過去20年在這裡征戰，在這裡享受過、受過苦、贏過又輸過...最重要的是我很激動，能有機會在此比賽。」

「這段故事開始於2004年，我首次來羅蘭加洛斯，當時因為腳傷幾乎無法行走，我拄着拐仗登上這片球場；夢想過重回2005年，當時18歲的我首次在法網征戰，過去20年我在此經歷一切。」他愈講愈激動，全場再叫着「Rafa」，提到東尼叔叔令他也不禁流淚：「我曾擁有不可思議的對手，梅萊、祖高域，當然也有費達拿，他們不斷突破我的極限。」

他致辭後，這三個昔日的亦敵亦友登場，費達拿與祖高域及梅萊都盛裝步入球場，場面感人，而最後大會在梅莉絲摩的主持下，在場館的球網側進行了一個特別的「鞋印」揭幕儀式，在紅土上刻上了拿度的鞋印，並喻意永遠留在羅蘭加洛斯球場。

今年38歲的拿度生涯14次奪得法網男單冠軍，寫下歷史，他過去19次法網之旅僅輸過給3位球員，其中兩次是祖高域（2015及2021年），另外二人就是瑞典的蘇達寧及德國的沙華列夫。