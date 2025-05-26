香港隊　陳肇鈞證因傷退隊　無緣友賽尼泊爾

港隊門將伍瑋謙（Ivan）及中場陳肇鈞（Philip）周一（26日）於青衣長發街市，現身利物浦主題海鮮開幕活動，其中Philip證實因傷退隊，將無緣周五（30日）的曼聯友賽及下月初的兩場國際賽，對於今季可否「冧莊」香港足球先生則以平常心看待。

港隊門將伍瑋謙及中場陳肇鈞，是日出席應屆英超冠軍利物浦聯乘香港街市的開幕活動，活動以慶祝利物浦奪冠為主題，推出一連串海鮮優惠宣傳活動，及展出印上「Seafood」字樣的今季球衣，供一眾「利記」球迷打卡。今季出爐港超冠軍大埔的中場陳肇鈞，今日現身為活動造勢，Philip指自己心情仍未平復，感謝球隊上下的付出：「我個心情同把聲都未平復到，琴日成個場面好震撼，足球就係咁樣，未到最後一刻都唔知道個賽果會點，我哋試過一個星期輸咗兩個盃，聯賽爭標又由主動變成被動，最後創造到呢個奇蹟出嚟，到依家呢刻都覺得好似發梗夢咁，多得成班隊友都好爭氣。」

作為今季香港足球先生大熱之一，Philip指自己放鬆心態看待「冧莊」，同時證實自己與因傷退隊，將無緣下月初的尼泊爾友賽，及主場對陣印度的亞洲盃外圍賽：「其實我已經退隊，都有同主教練傾過，今個禮拜對曼聯場波，加上6月的友誼賽同亞洲盃外賽，我應該都趕唔切上陣，呢個月都好努力去做康復，已經係尾段，都康復得好好，希望7月東亞盃可以喺韓國踢到。」

本身為「利記」擁躉的伍瑋謙，首次以港隊代表身份出席開幕活動，Ivan指感覺特别新鮮：「上次利物浦捧盃因為疫情，所以冇球迷喺現場見證，琴日見到直播有好多球迷一齊，自己心情特別開心，咁啱有機會出席呢個活動，對我嚟講係好特別，都好Enjoy今日呢個機會，加埋有Philip（陳肇鈞）喺隔離都安心啲。」足總早前公佈港隊24人決選名單，被列入大軍之內的Ivan對周五（30日）的港隊鬥曼聯的友賽感到非常期待：「我會用利物浦球員嘅心態去對住曼聯，自己都好期待呢場波，有機會落場嘅時候盡量保持零失球，希望喺比賽有多啲機會去撲救。」