皆大歡喜！英超下季9隊踢歐洲賽

英超煞科，下季歐洲賽資格亦已落實，25/26球季將破天荒有9支球隊一齊踢歐洲賽，包括破紀錄嘅6支球隊踢歐聯，真係皆大歡喜！

因為英超今屆歐洲賽積分最高，可以額外獲得1個歐聯名額，前5名球隊利物浦、阿仙奴、曼城、車路士同紐卡素，將獲得歐聯資格，連同熱刺靠歐霸盃冠軍所獲嘅入場券，英超就有6隊參戰。

因得失球差唔及紐卡素排第6位嘅阿士東維拉，只能出戰歐霸盃，同佢哋一齊參賽嘅，仲有英足盃冠軍水晶宮。至於第7名嘅諾定咸森林，就會踢歐協聯。

由於車路士已經拎到歐聯資格，所以就算佢哋之後喺歐協聯決賽捧盃，都唔會影響歐戰席位。歐洲足協規例，由歐協聯冠軍已經有歐聯資格，因奪冠而獲得嘅歐霸盃資格，係「唔可以」順延畀聯賽其他球隊，所以排第8位嘅白禮頓好夢成空。

【英超總結】

冠軍：利物浦

參加歐聯：利物浦、阿仙奴、曼城、車路士、紐卡素、熱刺(歐霸盃冠軍)

參加歐霸：阿士東維拉、水晶宮(英足盃冠軍)

參加歐協聯：諾定咸森林

降班：葉士域治、李斯特城、修咸頓

神射手：穆罕默德沙拿(29球)