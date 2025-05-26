唐斯決勝節爆發轟20分　紐約人再演逆轉勝追成1比2

NBA季後賽東岸決賽主場2連敗的紐約人，周一（26日）系列賽Game 3作客溜馬，下半場克服20分落後，並憑主力中鋒唐斯決勝節狂轟20分，一己之力扭轉戰局，終場以106：100反勝溜馬，總場數追成1比2 ，避免被對手全勝「叫糊」局面。「東決」Game 4將於周三（28日）續在溜馬主場上演。

客場作戰的紐約人首節憑球隊「一哥」謝倫賓遜單節攻入11分，勉強緊咬比數，而溜馬首節派出9人輪換，其中8人均有分數進帳，以30：26領先。紐約人打完上半場整體命中率不到4成，謝倫賓遜更吞個人第4次犯規，反觀溜馬眾將多點開花下，一口氣領先20分之多。上半場尾段阿奴路比和碧捷斯先後命中三分，助紐約人追成45：58。

易籃後紐約人手感升溫，逐漸收復失地，惟進入最後一節前仍以70：80落後雙位數差距。不過最後關頭有唐斯挺身而出，雖然這位長人中鋒前3節僅交出4分，但隨後於決勝節大發神威，內外開轟個人獨取20分，其中三分波4中3、更摘下8個籃板，憑一己之力助球隊以94：90扭轉戰局，加上有犯規麻煩在身的謝倫賓遜於比賽尾段再上火線控制局勢，紐約人最終以6分之差反勝溜馬，奪下系列賽一場關鍵勝仗。值得一提，紐約人於季後賽首兩圈同樣有逆轉勝演出，足見球隊在逆境下的強大韌性。

數據方面，紐約人4人得分上雙，唐斯和謝倫賓遜同樣錄得5次犯規，陷犯滿離場邊緣，前者轟全場最高的24分，另有15個籃板「雙雙」成績，謝倫賓遜則有23分進帳。溜馬由哈利伯頓貢獻20分為全隊最高，惟全隊三分波未能維持上仗手感，25次起手命中率僅2成。

唐斯賽後直言今場勝仗令球隊重拾信心：「我們在場數落後0比2下扳回一城，球隊士氣提升不少，感覺很不錯。」談及決勝節表現，他表示很開心幫到球隊：「只要站在場上就會全力以赴，很開心最後能有所表現。」即使與謝倫賓遜同時陷入犯規麻煩，但他認為球隊仍能維持韌性，教練團及時調整給出建議，團隊氛圍良好。