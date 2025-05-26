羅拔仔起孖破100球　巴塞完美收咧

西甲喺周一(26日)凌晨煞科，新任冠軍巴塞隆拿喺最後一仗，作客3比0大勝畢爾包，梅開二度嘅羅拔利雲度夫斯基更達成巴塞隆拿入100球里程碑，為今季寫上圓滿句號。

羅拔仔今場喺14分鐘同17分鐘連入兩粒，加上丹尼爾奧莫完場前12碼埋齋，3比0大勝而回。羅拔仔今季聯賽入27球，雖然未能挑戰基利安麥巴比入31球嘅金靴獎地位，但呢兩個入波，係呢位波蘭射手喺巴塞第100球同101球，連同之前效力多蒙特同拜仁慕尼黑，羅拔仔為3間球會都攻入超過100球，認真犀利！

羅拔仔賽後表示：「對巴塞嚟講，呢個係近乎完美嘅球季，雖然因為受傷一段時間而無緣金靴獎，但我認為巴塞隆拿贏西甲冠軍先係最重要。」隨住西甲結束，基利安麥巴比亦以31個入波，拎到今季歐洲金靴獎。

【西甲總結】

冠軍：巴塞隆拿

參加歐聯：巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會、畢爾包、維拉利爾

參加歐霸：貝迪斯、切爾達

參加歐協聯：華歷簡奴

降班：雷加利斯、拉斯彭馬斯、華拉度列

神射手：基利安麥巴比(31球)