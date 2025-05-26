丹恩奴域：伊蒂哈德主場「大」勝謝幕

今季沙職周一煞科，伊蒂哈德於餘下兩場聯賽的情況下提早封王，並於3季內第2次奪冠，換言之能夠輕鬆心情迎接最後1場聯賽。

近5場聯賽全勝的伊蒂哈德，將希望可以在主隊球迷面前，以完美表現完成今季聯賽，所以我認為他們將會全軍進攻。近期他們頻頻有入球進帳，近5場聯賽一共攻入15球，每1場都能夠攻入3球，令人嘆為觀止。

貝雲積近兩仗累積了兩個入球，而穆沙迪亞比於球隊上場作客以3比2擊敗艾沙比一仗中亦梅開二度。貝雲積的速度及穆沙迪亞比的製造機會能力，將可以威脅到任何對手的後防，換言之他們二人亦成為球隊取得成功的關鍵。

首席射手賓施馬近兩仗都沒有上陣，或許領隊白蘭斯希望讓他留力，備戰國王盃以及即將展開的世冠盃。然而，我預期他將會落場比賽，相信他亦希望攻入今季聯賽的「埋齋波」。

達馬克FC經已遠離降班區，故此在煞科日能夠在沒有壓力下作賽。雖然他們最近1場聯賽場場不敵艾法特，但再對上兩場聯賽一共取得4分，成功在這個關鍵時刻取得了所需要的好成績。

儘管他們入球數字偏少，但其中一位可能為伊蒂哈德帶來麻煩的是尼高度。他的盤球技術高超，如果有機會突破到空位的話，將有能力製造入波機會。

然而，預計達馬克FC大部份時間將要被迫專注防務，我相信他們難以招架伊蒂哈德的強大進攻火力。主隊球迷將會進入開派對的情緒，預計伊蒂哈德將可於主場大勝一仗。