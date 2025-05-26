黃杜配戰畢世錦賽締造歷史　偕港乒隊衣錦榮歸

港隊混雙組合黃鎮廷和杜凱琹上周出戰多哈乒乓球世錦賽，最終奪得銅牌成績，成為首對出戰世錦賽並在10年內四度站上頒獎台的組合，締造歷史。「黃杜配」周一（26日）偕乒隊凱旋返港，獲一眾媒體接機，兩人向大家分享喜悅，「心情好比前3次奪獎興奮，之後亦會繼續合力爭取佳績！」港隊暫休後將出戰6月中的歐洲巡迴賽和7月的美國大滿貫。

黃鎮廷賽前曾表示希望今屆賽事能更上一曾樓為獎牌「換色」，拍檔杜凱琹坦言他「講太大」引致有壓力，「晉級路線有很多變數，不過我們一直保持狀態，每天都看錄像，精神亦處於很緊繃的狀態」，「阿杜」對再添一面銅牌感到開心，形容與第一次站上錦標賽頒獎台的心情相似，「很自豪、很激動」。

黃鎮廷直言因世界水平不斷提升，故賽前從未鬆懈，「所幸臨場發揮不錯，做到賽前戰術部署，令比賽時較為順利。」他很高興能跟「阿杜」再度奪獎，成為唯一一個4次站上頒獎台的組合，「阿廷」又指出中國的「莎頭組合」將來有機會打破他們的紀錄，不過他打趣道：「就算王楚欽和孫穎莎下屆再拿獎，只要我們繼續有突破，他們就要繼續追趕我們！」被問及會否有信心延續紀錄，「阿廷」表示：「當然會想，但兩年內會有很多情況和變數，距離下一次世錦賽前我們會繼續努力，無論大小的比賽，我和阿杜會繼續全力爭取好成績。」

今站賽事戰畢後，港隊將於6月中旬到歐洲參加巡迴賽，緊隨7月到美國拉斯維加斯出戰大滿貫，累積積分為下個大賽全運會作足準備。「阿杜」又透露與傷患共存數年，在隊內大夫、體能教練和康復師的幫助下，目前身體已經習慣，對於年底在香港主場舉行的年終賽，她直言混雙目標以前4打入總決賽，「期待主場作戰，畢竟很多年沒在香港打比賽，想感受香港球迷對我們的支持。」此外，全運會乒乓球項目將於澳門舉行，她形容享有「半個主場」優勢：「看到今次世界賽都有不少爆冷賽果，所以乒乓球一切都有可能，最重要是做好自己。」

港乒隊教練李靜表示對「黃杜配」成績感到意外：「當然相信他們有實力，不過目前世界賽上無論男女雙、混的衝擊力都很大，除中國國家隊外，中華台北、法國、日本競爭力亦很高，年輕選手就像『打了雞血』一樣，所以見阿廷和阿杜有突破、創下歷史，為他們感到興奮，奪4面獎牌相當不容易，期待下屆繼續贏獎牌！」