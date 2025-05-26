有性格！干迪捧盃又劈炮 拿玻里或請阿里基

意甲周一(26日)凌晨煞科，祖雲達斯3比2反勝威尼斯，戲劇性保住聯賽第4名歐聯資格，不過意大利球壇大新聞，係啱啱帶領拿玻里贏聯賽冠軍嘅干地，據報將會劈炮辭職，拿玻里亦準備聘請阿里基接掌帥印。

拿玻里壓倒國際米蘭贏得意甲冠軍，干地成為首個帶領3支球隊贏意甲嘅教練，點知意大利傳聞突然爆料，呢位「性格教練」已決定離隊，預料周二(27日)同球會主席迪羅倫迪斯進行會面後，就會落實離隊，消息指迪羅倫迪斯已密斟阿里基接手。

據報干地同迪羅倫迪斯早就出現分歧，特別係冬季轉會窗賣走格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞後，未能簽入合適代替人選，干地上年夏天上任後，已經多次公開表達對球會買人不力嘅不滿，所以就算成功贏得冠軍，一樣決定劈炮。

事實上，好有性格嘅干地特別鍾意捧盃後先劈炮，2014年帶領祖雲達斯完成意甲3連霸後，主動辭職走去教意大利國家隊；2021年率國際米蘭贏意甲後，又因為同球會就買人問題意見不合而宣布唔撈；估唔到今次幫拿玻里捧盃後，又一次「案件重演」。

【意甲總結】

冠軍：拿玻里

參加歐聯：拿玻里、國際米蘭、阿特蘭大、祖雲達斯

參加歐霸：羅馬、博洛尼亞(意盃冠軍)

參加歐協聯：費倫天拿

降班：安玻里、威尼斯、蒙沙

神射手：列迪古(25球)