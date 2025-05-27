煞科戰冧莊金靴獎　C朗宣布轉會：篇章完結

葡萄牙球星C朗拿度準備轉會尋求新挑戰！周二(27日)凌晨沙職煞科，即將約滿嘅C朗為艾納斯攻入1球，用今季第25個入波「冧莊」沙職金靴獎。40歲嘅C朗賽後投放震撼彈，喺社交網宣布：「這一篇章完結。故事？仍會繼續書寫！」盛傳C朗將會轉投有份踢世冠盃嘅球會。

C朗喺2022年底加盟艾納斯，合約喺下個月完結，雖然佢未為艾納斯贏過正式賽事冠軍，但繼上季贏得沙職金靴獎後，周二煞科戰後再落實「冧莊」，以25個入球力壓艾雲東尼(23球)得獎。不過艾納斯2比3輸畀艾法特後只得第3名，無緣下季亞冠精英盃，亦係C朗選擇離隊原因之一。

C朗賽後喺社交網留言：「這一篇章完結。故事？仍會繼續書寫！感謝所有人。」近日有傳C朗獲參加世冠盃嘅球會斟介，國際足協會長恩法天奴亦喺訪談節目爆料：「C朗可能會為其中一隊世冠盃球隊效力，而且同幾間球會傾緊，如果有想搵C朗踢世冠盃嘅球會睇到......邊個知？」

據報想斟C朗嘅球會，包括另一沙特勁旅希拉爾、墨超勁旅蒙特雷，以及4支巴甲球會法林明高、彭美拉斯、富明尼斯同保地花高。