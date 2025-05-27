大坂直美法網「一輪遊」自責灑淚　加西亞告別

擁有四個大滿貫冠軍的日本名將大坂直美，周一（26日）在剛展開的法國網球公開賽，領先一盤的情況下不敵對手，遭遇「一輪遊」，賽後激動灑淚。

月初奪得兩年來首冠的大坂直美，對自己的表現相當不滿：「我應該可以做得更好，我很討厭讓人失望的人。」這位27歲名將最近與細威的前教練莫拉托魯合作，她在賽後記者會上愈講愈激動:「所以即使是莫拉托魯，我剛才也在想這個（問題），他從與史上最偉大之一的球員合作變成了....這樣?你明白我意思嗎？」大坂直美於2023年7月誕下女兒Shai後，重返WTA巡迴賽以來，還未在大滿貫賽事上躋身第三輪。

大坂直美是以7比6(7比1)、1比6、4比6負於10號種子的芭杜莎，在今屆法網初亮相即出局，而在首盤比賽結束後，她因手指上有水泡而提出了醫療暫停:「在羅馬賽之後，我的手上就起了水泡，我想這是紅土摩擦造成的，因為我在其他場場上都沒有這個情況。」

至於31歲的法國名將加西亞，隨着在羅蘭加洛斯球場不敵美國的貝拉，於女單首圈止步，亦意味着她正式告別網壇。這位前世界排名第4的女將，早前已宣布退役消息，她於今天賽後時情緒激動，淚灑當場，這是她生涯第15次也是最後一場在這裡比賽，她於過去最佳的成績是2017年躋身8強。

另邊廂，3屆盟主兼衞冕的「泥地女王」施華德，周日出席了拿度的致敬典禮更受激發，首圈以直落兩盤6比3擊敗斯洛伐克的森高娃，順利晉級，下仗將與英國Icon華度卡奴碰頭。