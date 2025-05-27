隨曼聯展亞洲行　名宿布朗：睇好約羅上位

英超球隊曼聯展開亞洲之旅，首站會與東盟全明星隊在吉隆坡「拍跳」。而隨行的紅魔名宿布朗，周二（27日）早上率先接受海外記者採訪，首先他對以球會大使身份，隨球隊自2009年後重返馬來西亞感期待；同時又指看好陣中的法國籍19歲後衞約羅，能夠在下一個球季交出好表現。

現年45歲的布朗，曾在2009年以曼聯球員身份到訪馬來西亞，與當地明星隊進行友賽；然而相比今次化身球會大使，他直言心態上有明顯分別：「球員要專注在場上有更好表現，所以作息上包括睡覺、吃飯，相對會更有規律。」雖然角色上有轉變，但他仍對今次行程相當期待：「因為地域限制，我們不會經常看到亞洲球迷，但球會其實一直非常關心大家；所以球員能夠透過亞洲行與球迷互動，而球迷亦可近距離看到喜愛的球星，絕對是雙贏局面！」值得一提，曼聯5月30日（周五）將作客香港大球場友賽港隊，布朗已確定會一同隨隊。

曼聯過去一季在英超僅第15位衝線，歐霸盃決賽亦不敵熱刺屈居亞軍，布朗承認球隊表現未如理想：「曼聯目標要贏冠軍，這季很令人失望，成績未有達到預期，但我們必須接受，並要將它拋諸腦後。相信教練會努力進行改變，盼望球員能盡快重拾信心，並在場上展現出良好團隊合作，下季再做得更好。」

除此之外，作為前紅魔後衞的布朗，又對司職同一位置的小將約羅讚不絕口，並看好他能夠在來季上位：「我個人很喜歡約羅，雖然加盟僅一季，他看起來學習速度極快，但明顯潛力還未到頂，所以我很期待這名年輕球員能在下季再進一步。」