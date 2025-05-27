港超聯　標準流浪劉智樂首膺每月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024／25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，「5月最佳球員」由標準流浪隊長劉智樂高票當選，也是這31歲的華人首席射手職業生涯首次當選「每月最佳球員」。

港超每月最佳球員得主，每個獎項可於「香港足球明星選舉」總分上獲得額外的0.5分，為配合周三晚舉行的頒獎典禮，「5月最佳球員」需要在月底的足總盃決賽之戰落實得獎者。經過專業評審團投票後，標準流浪隊長劉智樂以超過60%得分，壓過33%的盧卡斯及6%的羅振庭，當選「5月最佳球員」。

標準流浪在5月份踢了4場賽事，劉智樂在對大埔及理文的賽事合共轟入了3球，連同其他本地盃賽，全季累積入球數字達到17球，刷新了港超成立以來的華人球員紀錄。對於自己職業生涯首次當選「每月最佳球員」，這位大熟大勇的射手笑言：「很榮幸！而且真的沒有想過！因為這個獎很難拿，『每個月最佳球員』，要在幾百個足球員當中去爭取一個獎項，是十分之難的！」他已視這個獎為自己生涯中的里程碑：「作為球員，要在一場球賽上有好表現，甚至整個月份，甚至全季都維持的難度十分高，這個獎對我絕對是一個里程碑，其實球隊這個月的戰績不算很好，或者自己狀態維持得比較好，入球也算多吧！」

問到今季大爆發的關鍵和秘訣，「樂仔」回應說：「要求自己不要太容易滿足，不要自滿。我一直都想，自己要不停、不停進步，無論踢得好或踢得不好，每次都會自我檢討，就算上場（對理文）入兩球，但自覺有2至3球的處理其實可以做得更好，其實是可以再令到自己增加入球數字。」已成為女子隊及青年隊教練的他又補充：「我也希望自己球隊的年輕球員知道，球場上是需要不停學習，需要要求自己、盡量去想辦法令自己不斷進步！」標準流浪月底將會與東方爭奪足總盃，他承認外間可能認為流浪比較下風，「但決賽一場過，每個球員都會為自己的前途，甚至球會爭取榮譽，希望我們今次有好的結果！」