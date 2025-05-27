香港車手許建德首度出戰勒芒24小時耐力賽

香港賽車手許建德（Jonathan）將於6月11至15日，首度出戰法國勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans），周二（27日）他於記者會上直言今次獲參賽資格一圓兒時夢想，雖然戰車和賽道都極具挑戰，但自己會全力以赴，力爭和團隊合力踏上頒獎台。

許建德2024年GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）獲得綜合銅盃車手總冠軍以及耐力盃冠軍兩項錦標的佳績，獲得勒芒大賽的直接參賽資格。這位香港車手將代表Ziggo Sport Tempesta車隊，與兩隊友Chris Froggatt及Eddie Cheever III 角逐LMGT3組別賽事。

勒芒賽於長達13.626公里的薩爾特賽道舉行，24小時行駛最長距離的賽車為勝，這項歷史悠久大賽預計將吸引約25萬觀眾入場。為備戰賽事，許建德將於5月30日至6月1日前往意大利Monza賽道，參加GT世界挑戰賽歐洲賽第4回合的3小時賽事。Jonathan表示：「20年前我在珠海參賽，用了一架街道改裝車出戰，之後經歷過疫情的低谷，期間有想過放棄，到今時今日，終於可以參加夢寐以求的勒芒24小時耐力賽，達成了一直以來的目標。今年我會放棄參加全年賽，主力參加耐力賽，希望爭取踏上頒獎台。」

許建德將駕駛法拉利296 LMGT3賽車，他表示由於賽車穩定性較難控制，另外亦會使用新的輪呔組合，所以預計將面對頗大挑戰。明日（28日）他將起行出戰意大利賽，期望寓賽於操。

歐陽若曦曾於2013年奪得勒芒賽GTE Am組亞軍，他在記者會上表示，「這裡賽道和天氣甚有挑戰，車手需保持高度集中，即使走在大直路都不能分心，要以完賽為首要目標。近10年都沒有香港賽車手參賽，好開心見到今年同時有2位。」

另一香港車手區天駿憑亞洲勒芒系列賽GT總冠軍獲得法國勒芒大賽參賽資格，他表示得知許建德獲參賽資格時覺得相當感動，「這是香港賽車界的喜訊，我們一直各自努力了很久，勒芒不是有錢就能參加的比賽，而4個額外參賽名額之中，有兩個名額由香港車手所得，對於我來說是極大的榮譽。」