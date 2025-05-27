雷霆「鐵三角」合轟95分險勝木狼　西決領先3比1叫糊

NBA周二（27日）上演西岸決賽Game 4，G3慘敗木狼42分的雷霆，今仗憑「鐵三角」發威，其中「SGA」阿歷山大狂轟全場最高40分，外加10助攻9籃板「準大三元」成績，盡顯新晉「MVP」身價，聯手「J-Dub」謝倫威廉斯和賀甘合轟95分，終場以128：126在客場帶走勝利。雷霆在該系列賽領先3比1「叫糊」，距離睽違13年的總決賽舞台僅餘一場勝仗，「西決」G5將於周四（29日）回到雷霆主場上演。

雷霆今場開局擺脫G3客場作戰的慢熱問題，首節以近6成命中率取得37分，其中全隊命中6記三分彈，阿歷山大和「J-Dub」各攻入13分，並以7分領先進入次節。反觀木狼主將艾華士手感不佳，半場打完僅取得4分，蘭度亦僅有5分進帳，好在有麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挺身而出貢獻13分，加上角色球員兼「SGA」的表弟阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）3次三分起手全中、交出11分，助木狼緊咬落後比數。雷霆憑高強度防守限制對手，上半場造出9次偷波，暫以65：57領先。

下半場木狼急起直追，中鋒高拔有「隔扣」演出狂漲士氣，替補上陣的射手Donte DiVincenzo連轟2記三分，第3節打出一段11：2攻勢，一度追至79：79平手。決勝節賀甘屢次突破入樽還以顏色，木狼亦緊隨其後，兩軍在最後讀秒階段拉鋸成123：121。擁2分領先優勢的雷霆，主將阿歷山大在對手犯規戰術下罰球6中5，加上木狼最後一擊失利未能決平比賽，最終雷霆以2分之差勝出。

「SGA」阿歷山大賽後談及「J-Dub」和賀甘表現，他盛讚兩人今場精彩發揮：「他們今天打得很好，完全沒有受到客場環境干擾，關鍵時刻亦能穩住心態，他們的努力值得被讚揚，我為他們感到驕傲。」季後賽期間阿歷山大被「黑粉」戲稱為「free throw merchant（罰球商人）」，他對此回應道：「這個稱號我不曾在意，我們目前在聚光燈下，自然會有更多人關注，我反而會把它作為對我的稱讚。」球隊僅餘下一場勝仗即能奪下暌違13年總決賽入場券，阿歷山大直言：「即時我們知道距離目標很接近，但仍然有很長一段路要走。」