曼聯亞洲之旅首戰　艾摩廉：踢場好波！

英超球隊曼聯聯賽煞科後，隨即進行亞洲之旅，周三（28日）首站先赴馬來西亞吉隆坡的武吉加里國家體育場，友賽東盟全明星隊。當中賽前記者會周二（27日）下午於曼聯入住的吉隆坡W酒店舉行，紅魔主教練魯賓艾摩廉和中場美臣蒙特，齊稱會盡力而為，力爭贏波！

兩隊主教練和球員代表是日齊齊參與記招，吸引大批當地和海外傳媒到場採訪。今場為過去一季成績差勁的曼聯，首場季後友賽，主教練魯賓艾摩廉賽前強調不勝無歸：「贏波係首要目標，因為全球球迷都關注依場賽事。我哋希望踢一場好波，並從中改善上季嘅問題，好好準備下一季。」雖然較早前失落歐霸盃，但艾摩廉明顯已收拾心情，指會專心在聯賽爭取好成績：「唔使分心歐洲賽，對下季嘅曼聯係好事，令我哋更容易重返正軌。」

此外，曼聯今次32人大軍中不乏年青球員，艾摩廉直言會趁機考察他們表現，惟此刻拒絕點名讚揚任何一位小將：「我唔會喺到叫大家留意邊一個，因為我嘅責任係提供上陣機會，同保護年青球員。依個年代好難控制傳媒，我唔想畀太大壓力佢哋。」至於美臣蒙特同樣表示今場會全力以赴：「着住曼聯球衣比賽，一定想盡量做到最好，贏晒每一場比賽。今次陣容好多人，包括年青球員，我要向教練證明自身實力。」

值得一提，記招過後更舉行球迷見面會，前鋒海倫、門將比恩迪亞，連同兩名小將哥利爾、奧比馬田，在台上與逾百名提早登記的球迷簽名和合照，過程相當親民，完全沒有架子。