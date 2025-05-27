3x3香港大師賽首於會展舉行　16支世界勁旅7月爭冠

FIBA 3x3世界巡迴賽香港大師賽2025，定於7月19及20日首度移師香港會議展覽中心舉行一連2日賽事，賽會周二（27）舉行記者會公布賽事詳情，參賽隊伍包括世界排名前4、以及港隊在內的16支世界勁旅，大會透露甲一球員文浩俊及「平民王」劉振星將會為Team Hong Kong披甲主場出擊。此外，今年賽事與同期舉行的香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界2025同場舉辦，賽事籌委會主席黃耀建表示希望透過今次合作實現體育、文化盛事協同效應，營造「嘉年華」氣氛吸引更多觀眾入場。

香港大師賽連續4年落戶香港，今年香港站為今季FIBA 3x3的17個分站的第7站賽事，亦為蒙古3x3世界盃後的首個分站賽，賽事吸引來自世界各地的16支球隊參加，競逐逾100萬港元總獎金。賽事將率先上演資格賽，由6隊分為2組進行單循環比賽，首名出線的兩隊晉級正賽，最終由12隊爭逐冠軍寶座。

香港站為世巡賽首站外唯一雲集世界排名前4球隊的一站，包括「世一」塞爾維亞烏布隊（Team Ub）、法國圖盧茲隊（Team Toulouse）、上屆賽事冠軍的荷蘭阿姆斯特丹隊（Team Amsterdam）、以及美國邁阿密隊（Team Miami），此外卡塔爾多哈隊（Team Doha）、巴林澤夫隊（Team Seef）亦取得參賽名額，未來一個月仍有7項資格賽上演，世界各地將繼續爭逐香港站逾下10個參賽資格。

值得一提，去年底主場出戰香港年終賽的Team Hong Kong，今年改以職業隊形式運作，早前已開始備戰今個球季，首屆奧運3x3男籃金牌成員、來自拉脫維亞的名將查華斯（Agnis Cavars）留隊並兼任教練，領軍備戰今次香港大師賽。查華斯表示球隊稍後會參加蒙古挑戰賽和上海大師賽兩站賽事，爭取直入香港大師賽正賽資格。

查華斯表示球隊稍後會參加蒙古挑戰賽和上海大師賽兩站賽事，爭取直入香港大師賽正賽資格，他亦對球隊成員刻苦訓練感到欣慰：「球隊每日都會有訓練計劃，即使備戰過程艱苦，但球員們都全力以赴，可見他們對3X3比賽的極大熱情。所以我們目標會盡力爭取香港大師賽的參賽資格，為大家展示我們這兩個月訓練以來的成果，並激勵更多人明年加入。」大會透露，甲一球員文浩俊及「平民王」劉振星，屆時會為Team Hong Kong披甲挑戰強敵。

今屆賽事與香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界2025同期舉行，持香港書展門票者可免費進入賽事展覽及「3×3 Village」區域，如進入比賽場館則需另購賽事門票。賽事門票下月中開售，兩日賽事分5個時段，首日為資格賽、分組賽（下午）、分組賽（晚上）3個時段，次日為半準決賽、準決賽及決賽兩個時段，票價由80至280港元不等，賽會將於稍後公布售票平台及詳細資訊，詳情可瀏覽賽會網站3x3hkg.com。