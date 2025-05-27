自由盃生死戰　保地花高半W「智」在必得

南美自由盃將進行最行一輪賽事，當中A組爭持激烈，保地花高對智利大學成為出線關鍵戰。保地花高主場戰績出色，近7場6勝1和，當中近4場半場已經領先，半場主勝值得支持。（周三早上8時30分開賽）

今場要作客嘅智利大學，以10分於A組領先，學生隊同保地花高同得9分緊隨其後，由於最後一場學生隊主場迎戰只係得1分嘅卡拉保保，絕大機會全取3分，保地花高今場鬥智利大學打和都唔掂。

保地花高今場最大優勢係主場之利，佢哋各項賽事近7次場主場出擊，獲6勝1和，當中近4場半場已經領先，即使只計自由盃，同樣係主場7戰6勝1和，加上由於當地治安問題，保地花高原本喺周日對施亞拉嘅巴甲延期舉行，變相令到球隊多咗時間休息應付今仗。

智利大學為咗今場，聯賽作出大輪換，結果作客以0比2不敵榜下游嘅利馬切，都幾打擊士氣，而且近5場只得2勝1和2負，加上智利大學自由盃作客唔掂，近7次喺呢個南美足球最高舞台作客，只得1勝1和5負，今場可以放心捧半場主勝。

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