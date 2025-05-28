根夏下周簽約成「魔」　豪送名錶向隊友道別

馬菲奧斯根夏今季英超上陣33場射入15球及6次助攻。

曼聯今夏第一簽即將落實，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)及英國各大傳媒報道，紅魔鬼已經同狼隊前鋒馬菲奧斯根夏達成口頭加盟協議，將於下周正式簽約至2030年，呢位26歲巴西國腳向2位狼隊同胞隊友贈送勞力士名錶，作為道別禮物，夠晒豪氣。

曼聯收購馬菲奧斯根夏已醞釀一段時間，最新消息指雙方周日(25日)達成口頭加盟協議，並展開正式轉會交易程序，紅魔鬼斥資6,250萬鎊(約6.6億港元)直接買斷馬菲奧斯根夏，簽約至2030年6月，並有權延長合約多1年，如果一切順利，下周就會簽約。

馬菲奧斯根夏成「魔」已成定局，佢不忘感謝狼隊隊友2年半以來嘅幫助，當中同2位巴西同胞祖奧高美斯、安達尼圖特別老友，向兩人送出勞力士名錶。從社交網可見，根夏唔只豪送名錶，仲寫上暖心字條，向祖奧高美斯話：「感謝所有時刻，你將永留我心，我一直會愛你同你嘅家人。」

至於安達尼圖收到禮物後回應：「無論你去邊度，都可以大放異彩，願上帝保佑你同你家人。」

馬菲奧斯根夏2023年1月被馬體會外借去狼隊，半年後被狼隊買斷，佢今季英超上陣33場射入15球及6次助攻，獲多間大球會垂青，最終曼聯捷足先登。