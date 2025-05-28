主場夠惡　紅鑽辣手摧花

日職浦和紅鑽主場迎戰大阪櫻花，今場係紅鑽10日內第4場比賽，當中唯一勝仗就係主場贏FC東京，佢哋近8次主場7勝1負，相當可靠；櫻花整體實力不及對手，中場仲要倚重36歲老將香川真司，紅鑽小讓平半，上盤可視為重心。（無綫myTV SUPER周三晚上6時30分直播）

紅鑽近期經歷頻密賽程，搞到近3場作客都失分，包括上輪作客名古屋鯨魚，補時3分鐘失守「臨尾香」輸1比2。不過佢哋主場極為硬淨，上次主場對FC東京，就憑後備殺手松本泰志尾段連轟兩粒，包括補時絕殺險勝3比2，近8場主場贏咗7次，惡氣十足。

紅鑽嚟緊6月中要出戰世冠盃，自然希望出發前嘅兩場日職，包括今日對大阪櫻花同周日對FC橫濱，盡量搶分而回。前鋒渡邊凌磨今季聯賽射入6球，配合馬菲奧斯沙維奧等好手，有力撕破櫻花大門。

櫻花近況唔曳，近6場5勝1負，4場作客錄得3勝1負，不過上次日聯盃作客反勝京都不死鳥4比1，雙方同樣收起部分主力，未能作準。而且櫻花一樣要應付密集賽程，周日主場對實力較弱嘅清水心跳，今場或會作策略性輪換，惡唔出樣。

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