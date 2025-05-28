阿特蘭大有好嘢益你 阿仙奴搶簽「新恩沙基」

阿特蘭大前鋒列迪古以25個入波，成為今季意甲神射手，亦係繼傳奇神鋒恩沙基之後，史上第2位獲此殊榮嘅阿特蘭大球員，立即成為轉會市場炙手可熱人物，急需要簽入前鋒嘅阿仙奴準備出手搶購。

出生於阿根廷嘅列迪古擁有意大利血統，2年前獲時任意大利主帥文仙尼徵召入國家隊，其後去埋意甲搵食，加盟熱拿亞，但上季表現欠佳，踢29場聯賽僅入7球。阿特蘭大上年夏天臨急以2,800萬歐元(約2.5億港元)收購列迪古，頂替受重傷嘅施卡馬卡，效果令人驚喜。

呢位26歲前鋒今季踢36場聯賽入25球及8次助攻，並成為自1996/97年球季恩沙基之後，第2位獲得意甲神射手獎嘅阿特蘭大球員。

列迪古屬於「禁區殺手」，平均每場有58%射門中目標，阿仙奴缺乏1位正宗射手，早於年初已睇中列迪古，但當時並未出手收購，球隊今季四大皆空，簽入射手已經刻不容緩，將準備再次搶簽呢位「新恩沙基」，估計兵工廠需要出6,000萬歐元(約5.3億港元)轉會費，阿特蘭大先至會放人。