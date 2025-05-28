艾殊利高爾：貝迪斯鬥車路士戰情開放

貝迪斯及車路士在周三的歐協聯決賽都尋求創造歷史。貝迪斯首次躋身歐洲盃賽決賽，渴望奪得冠軍；而車路士若獲勝，將成為史上首支贏得歐洲足協5大主要球賽盃賽冠軍的球隊（已贏歐聯、歐霸盃、歐洲盃賽冠軍盃及歐超盃）。

有別於歐霸盃決賽，貝迪斯及車路士都已透過所屬聯賽排名來確保來屆歐洲賽資格（貝迪斯獲歐霸盃資格，車路士則獲歐聯資格），換言之，這將令比賽更加開放精彩。

貝迪斯上周五完成西甲煞科戰後獲得更多休息時間，這對莊尼卡度素、盧施素和門將法蘭韋埃迪斯等傷兵爭取到額外的48小時休息時間，顯然相當有利。莊尼卡度素和法蘭韋埃迪斯的復出非常重要，皆因他們已連續11場未能保持清白之身，而車路士在今屆歐協聯入38球（比貝迪斯多入16球），成為進攻火力最強的球隊。故此，他們必須嚴密防守，同時寄望賽事第二射手（7球）的危險人物巴卡保能創造奇蹟。

車路士在今屆歐協聯12戰11勝，而且周日更於英超煞科戰在諾定咸森林的主場取得漂亮勝仗，士氣正盛。值得關注的是其領隊會否讓因停賽缺席最後兩場聯賽的尼高拉斯積遜重返正選陣容。

同時，兩位教頭的對決也頗具看點。馬利斯卡球員時代曾在馬拉加接受過貝迪斯領隊比歷連尼指導，後來更在韋斯咸擔任其助教，所以這對師徒的深厚情誼將要在周三暫時放下。

貝迪斯可以從1項數據獲得信心。自01/02球季以來，所有23場有西班牙球隊參與的歐聯、歐霸盃和歐協聯決賽中，最終都由西班牙球隊奪冠。

然而，貝迪斯近5場4和1負未贏過，考慮到車路士的實力，我認為藍戰士將有足夠能力取勝。就像10年前馬利斯卡作為西維爾球員在打吡戰絕殺貝迪斯一樣，他將再次粉碎貝迪斯的奪冠夢想。