哈利伯頓完美三雙成第一人　溜馬3：1紐約人叫胡

NBA東岸決賽G4，溜馬哈利伯頓豪取32分、12個籃板、15次助攻兼0失誤創紀錄，率隊主場以130：121擊敗紐約人，系列賽領先3：1，距離睽違25年的東岸冠軍只差一場勝仗。

今場溜馬首節即火力全開，哈利伯頓單節取15分、6助攻，帶領球隊第1節就轟入43分，領先8分。第2節紐約人有唐斯單節攻入12分，追至65：69，惟第3節進攻失靈，長達3分鐘未有得分，被溜馬拉開至102：91。第4節紐約人傾力反撲轟入30分，但未能扭轉局勢，最終溜馬以130：121取勝，系列賽領先到3：1。

哈里伯頓在父親見證下表現神勇，今場交出32分、12籃板、15助攻、0失誤，成為隊史首位能在季後賽完成兩次大三元的球員，另外他更錄得0次失誤，成為史上首位在季後賽至少交出30分15助攻10籃板且0失誤的球員。斯亞琴亦有30分進帳，僅上陣12分鐘的Bennedict Mathurin亦轟入20分。紐約人方面，謝倫賓遜轟入31分，唐斯交出24分11籃板，阿奴路比取22分。

賽後，哈里伯頓對於「完美數據」不以為意，他笑說：「我覺得大家開始『老作』數據令我看來更強，其實我只是用正確的方法去打球，我只想對勝利有影響。好開心爸爸今場能入場見證，令這場勝果更甜。小時候，爸爸總是要當球證，無法常常來看我比賽，所以當他能來看的時候，我就想打得好。」