部分球員未隨隊訪港　主辦方：曼聯唔係存心呃大家

【馬來西亞直擊】正展開亞洲行的英超球隊曼聯，周四（29日）便會抵港備戰對港隊的友賽。然而哈利馬古利、達洛治等主力，早前卻證實不會隨隊訪港，ProEvents國際文娛管理有限公司主席金偉明是日在馬來西亞接受記者訪問時，解釋紅魔並非存心欺騙球迷，又強調隊長般奴費南迪斯等一隊球員肯定會落場，希望球迷諒解。

正在馬來西亞的曼聯與東盟全明星隊「拍跳」後，周四（29日）將轉飛香港，備戰周五（30日）於香港大球場對港隊的友賽，據悉目前門票已售出約3萬張。然而早前操練中，馬古尼和達洛治已先後確認因赴印度出席球會商業活動，而門將奧拿拿亦預料將會一同前往，意味着3名主力將不會隨隊訪港；對於3將缺陣引起網上熱議，正身處馬來西亞的ProEvents國際文娛管理有限公司主席金偉明受訪時，重申這屬於曼聯內部決定：「首先買飛入得場大部分都係捧曼聯，依家講緊係成隊曼聯同香港球迷見面，唔係個別球員。當然球員唔嚟我哋都唔知，係球會選擇幾時同我哋講，當中可能涉及私人理由或者受傷，但始終要尊重番球員私隱，唔可以仔細講。」

「金生」續指明白球迷心情，但認為曼聯來港陣容仍然充滿星味：「明白曼聯依季係令人失望，加上球迷再聽到依啲消息，覺得唔開心，我哋一定會接受。不過曼聯絕對唔係存心呃球迷同我，佢哋實係認真應付亞洲之旅，好想答謝球迷支持；好似正常其實只係會有25個一隊球員嚟踢友賽 ，但今次曼聯帶咗接近30個，基本上全部人嚟齊，包括隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、阿歷真度加拿祖，佢哋全部會落場踢，但當然上陣時間要按照教練部署。」