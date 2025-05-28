法網　諾利首勝麥維迪夫：應該要頒證書畀我

法國網球公開賽，前一哥麥維迪夫男單首圈苦戰5盤後，以2：3不敵英國一哥諾利，無緣次圈。女單方面，艾珊妮嘉送出「double bagel」，直落兩盤6：0淘汰比利時的Yanina Wickmayer，晉級次圈。

男單11號種子、俄羅斯球手麥維迪夫過往4次對世界排名第81的諾利取得全勝，今次卻陷入苦戰，先輸兩盤5：7、3：6，其後扳回兩盤6：4、6：1，惟決勝盤以5：7告負，全場歷時3小時53分鐘。賽後諾利興奮地表示：「這裡的氣氛太好了，麥維迪夫真的很難贏，我之前對他連輸4次，今次應該要得到一張證書。」諾利次圈將遇上世界排名第144位的阿根廷球手高美斯。

女單方面，世界排名第75的白羅斯前一姐艾珊妮嘉首圈以直落兩盤6：0橫掃比利時的Yanina Wickmayer。35歲的艾珊妮嘉獲勝後亦超越2015年的V威廉絲，成為公開賽年代大滿貫女單正賽轟6：0、6：0年紀最大的球員。艾珊妮嘉次圈將面對大滿貫冠軍簡蓮，後者亦以6：3、6：1擊敗 法國的Varvara Gracheva晉級。

同日另一焦點，世界排名第2的歌莉嘉芙竟忘記帶球拍，要由球僮幫她由更衣室帶回球場，相當「大頭蝦」。不過歌莉嘉芙發揮未受影響，以直落兩盤6：2力挫澳洲的Olivia Gadecki，賽後這位21歲美國女將表示：「這個小失誤反而緩解我緊張的情緒，好開心可以晉級，我下次會記得帶球拍。」